"Жду приглашения на "Давай поженимся": Клава Кока показала необычный свадебный наряд

Клава Кока. Фото: instagram.com/klavacoca

Российская певица Клава Кока заявила, что ждет, когда ее пригласят на шоу "Давай поженимся". Она также продемонстрировала свой необычный наряд невесты, передает NUR.KZ.

"Невеста. Жду приглашения на "Давай поженимся", - написала Кока на своей странице в Instagram.

На опубликованных кадрах музыкальная исполнительница позирует в белом коротком полупрозрачном наряде с лентами, оголяющем плечи девушки, и в черных сапогах на очень высокой платформе.

Поклонники остались в восторге от ее снимков.

"Так, дружненько все челюсть с пола подняли!", "Не, ну знаешь, я бы поменяла ориентацию чтобы на тебе жениться", "Приглашаю вас на "Давай поженимся", "Шикарная принцесса", "Приглашаю! Только меня с собой захвати", "С тобой в загс я бы не отказалась", - прокомментировали фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1996054-zhdu-priglasheniya-na-davay-pozhenimsya-klava-koka-pokazala-neobychnyy-svadebnyy-naryad/