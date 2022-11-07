"Хочу спрятаться в коробочку": Макпал Исабекова оправдалась за набранный вес

Макпал Исабекова. Фото: instagram.com/makosyai

Казахстанская певица Макпал Исабекова, не так давно впервые ставшая мамой, столкнулась с критикой от подписчиков за набранный вес и ответила на нее. Артистка призналась, что ей самой не нравится ее отражение, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Макпал обратилась к тем, кто критикует ее фигуру.

"Я кормящая мама ребенка. Почему я должна родить и резко стать моделью. Кто вам такое сказал? Опять эти сравнения. У меня еще гормональный фон не успел нормализоваться, я тут с эмоциональными качелями сражаюсь еще", - написала певица.

Она отметила, что пока "не успела прийти в форму" после родов и "элементарно ни во что не влезает".

"За что вы меня осуждаете, женщины? Опять оправдываюсь. Сама не понимаю, зачем. Может, потому что мне самой не нравится мое отражение сейчас, а получая критику от вас, я вообще хочу спрятаться в коробочку", - призналась Макпал.

Stories Макпал Исабековой. Скрин: instagram.com/makosyai

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1995965-hochu-spryatatsya-v-korobochku-makpal-isabekova-opravdalas-za-nabrannyy-ves/