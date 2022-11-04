"У них денег полно": пляжные снимки Мадины Садвакасовой возмутили поклонников (фото)

Мадина Садвакасова. Фото: instagram.com/sadvakasovamadina

Казахстанская певица Мадина Садвакасова опубликовала фотографии с пляжа в Дубае. Артистку упрекнули в трате денег в сложные времена, передает NUR.KZ.

"Привет от нас, пролежавших на солнышке три дня и полностью засолившихся в морской воде!" - написала Мадина в своем Instagram и предложила поделиться хорошим настроением с теми, у кого его нет.

Однако некоторые подписчики выразили возмущение фотографиями певицы.

"В такое время, когда все дорого, эти отдыхают, гуляют. У них денег полно", "У них, видимо, денег куры не клюют", "Сделайте читателям подарки в виде денег", - прокомментировали пользователи соцсети пост артистки.

Однако многие поклонники просто порадовались за Мадину и пожелали ей и сыну хорошего отдыха.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1995755-u-nih-deneg-polno-plyazhnye-snimki-madiny-sadvakasovoy-vozmutili-poklonnikov-foto/