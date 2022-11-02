"Кто скажет, что родила четверых?!": фанатов изумила фигура Жулдыз Абдукаримовой

Жулдыз Абдукаримова. Фото: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

Казахстанская актриса Жулдыз Абдукаримова опубликовала свои фотографии в соцсети и вызвала восторг преданных фанатов. Однако критики нашли изъян в ее наряде, передает NUR.KZ.

На одно из светских мероприятий Жулдыз выбрала эффектное черное платье, подчеркнувшее ее фигуру. Фото актриса разместила в своем Instagram-аккаунте.

"Только у того, кто верит в лучшее, все будет хорошо. В каждом деле есть благо", - отметила она.

"Кто скажет, что она родила четверых детей?! Фигура великолепная", "Красивая женщина", "Молодец, красавица", "Вы такая волевая", "Платье красивое", - оставили свои отзывы фанаты.

Однако некооторые посоветовали выбирать наряды поскромнее.

"Жулдыз, дочка, твоя мама верующий человек, пожалуйста, не носи такие платья с открытым животом, тебе все идет, но пусть критика не дойдет до твоей мамы", "Все хорошо, но не оголяй тело", "Идет, конечно, но замужней женщине не следует такое носить", - гласят комментарии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1995424-kto-skazhet-chto-rodila-chetveryh-fanatov-izumila-figura-zhuldyz-abdukarimovoy/