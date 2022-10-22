Показавшую пышную грудь Меган Фокс заподозрили в пластике

Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox

36-летняя американская актриса и фотомодель Меган Фокс похвасталась объемной грудью, опубликовав в Сети новые фотографии. Восторженные фанаты были щедры на комплименты, но нашлись и те, кто заподозрил ее в пластике, передает NUR.KZ.

Звезда фильмов "Трансформеры" и "Черепашки-ниндзя" разместила новые снимки в Instagram, где имеет 20,7 млн подписчиков. Фанаты со всего мира следят за ее публикациями, оставляя свои комментарии и реакции.

Знаменитость не без гордости продемонстрировала пышный бюст, чем взволновала читательскую аудиторию. Но некоторые заподозрили ее в пластике.

Сексуальный образ актрисы вызвал неоднозначную реакцию подписчиков.

"Легенда", "Ты медленно превращаешься в Кардашьян?", "Теперь ты выглядишь как Кардашьян, и это так разочаровывает", "Красавица", "Пожалуйста, больше никаких пластических операций, ты была такой куколкой", "До пластики ты выглядела лучше", "Что у тебя с губами?", "Ты была такой красивой", "Просто нет слов!", "Девушка-волшебница", - отреагировали фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1993943-pokazavshuyu-pyshnuyu-grud-megan-foks-zapodozrili-v-plastike/