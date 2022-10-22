"А кольцо-то еще на пальчике!": разведенная Дилара вызвала подозрения новыми фото

Дилара Зинатуллина. Фото: instagram.com/influesii

Дилара Зинатуллина, бывшая жена Алишера Моргенштерна, вызвала подозрения подписчиков после того, как опубликовала новые фотографии. Внимательные поклонники заметили кольцо на безымянном пальце блогерши, передает NUR.KZ.

Несколько дней назад Моргенштерн рассказал, как ему живется без Дилары. Артист признался, что "гниет" без бывшей жены. Он также заявил, что сейчас они с экс-супругой общаются намного лучше, чем раньше.

Новые фото Дилары, опубликованные ею в Instagram, вызвали подозрения поклонников пары в том, что она и Алишер все же воссоединились.

Поводом послужило увиденное на безымянном пальце блогерши кольцо, напоминающее обручальное.

"А кольцо-то еще на пальчике!", "Так они вместе", "От того, что я одинокий, а Алишерка и Дилара вместе, хоть спокойно становится", - заявили подписчики.

Остальные просто отметили внешность девушки.

"Ну такая милая, Боже мой", "Ну что за королева", "Омг, что за красотка", "Какая ты прекрасная", "Самая крутая девочка", - написали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1993926-a-koltso-to-esche-na-palchike-razvedennaya-dilara-vyzvala-podozreniya-novymi-foto/