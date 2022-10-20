"Я в шоке от себя": перекрасившаяся в синий цвет Карина Оксукпаева удивила поклонников

Карина Оксукпаева. Фото: instagram.com/oksukpaevak

Блогерша Карина Оксукпаева решилась на кардинальную смену имиджа - мать двоих детей перекрасила волосы в синий цвет, передает NUR.KZ.

Результат преображения супруга Армана Юсупова показала на странице в Instagram.

"Все, больше не могу терпеть. Я, которая берегла свои волосюшки много лет, в шоке от себя. Ну, как?" - обратилась она к поклонникам.

"Очень круто! Живем один раз, и нужно сделать все в этой жизни. Попробовать все цвета радуги на волосах. Покушать все блюда мира. Объездить все уголки планеты", "Карина, это великолепно", "Пойду перекрашусь так же", "Если самой хочется, то классно же", "Очень ярко! Вам идет", - отреагировали на ее новый образ пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1993527-ya-v-shoke-ot-sebya-perekrasivshayasya-v-siniy-tsvet-karina-oksukpaeva-udivila-poklonnikov-video/