"Такая красавица растет": танец дочери Кайрата Нуртаса покорил Казнет (видео)

Кайрат Нуртас с дочерью Алау. Фото: instagram.com/kair_n

Актриса Жулдыз Абдукаримова, супруга певца Кайрата Нуртаса, поделилась в соцсети видео танца своей дочери. Фанаты оценили старания девочки и пожелали ей успеха, но не промолчали и критики, передает NUR.KZ.

"Танец нашей Алау. Выложила вчера в сторис, видео собрало доселе невиданную реакцию подписчиков. Вижу, что вам понравилось, тогда пусть останется здесь.

Танец - это искусство, спорт (разъясню сразу для тех, кто не поймет творчество ребенка и будет писать негатив)", - написала Жулдыз Абдукаримова в своем Instagram.

Подписчики Жулдыз оставили свои отзывы.

"Огонь", "На отца похожа некоторыми движениями", "Профессионально танцует, молодец", "Удачи ей в начинании", "Эх, молодость, все к лицу", "И отец, и мать хорошо танцуют, как же ей не танцевать", "Пусть не останавливается", "Такая красавица растет. И двигается супер", - отметили фанаты.

Однако не обошлось и без критики.

"Ничего личного, но нашим казахам не идет, хоть что пишите мне сейчас. Нет искры или темперамента что ли, если этот же танец станцуют африканцы, например, заиграет по-другому совсем", "Девочке не идут такие танцы, был бы мальчик, то другое дело", - заключили комментаторы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1993415-takaya-krasavitsa-rastet-tanets-docheri-kayrata-nurtasa-pokoril-kaznet-video/