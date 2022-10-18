"Хочу стареть красиво": Ляйля Султанкызы рассказала о своих правилах красоты и здоровья

Ляйля Султанкызы. Фото: instagram.com/sultankyzy

Казахстанская телеведущая, продюсер и журналист Ляйля Султанкызы призналась, что хочет постареть красиво. А для этого теледива уже сейчас занимается собой и своим здоровьем, передает NUR.KZ.

Ляйля Султанкызы написала новый пост в Instagram, в котором рассказала о том, как изменила свои привычки, чтобы стать стройнее и счастливее.

"Сейчас я точно знаю, что не подойду к холодильнику в 12 ночи, не буду спать всего 1-2 часа в сутки, не поднимусь на лифте на пятый этаж. Это непоколебимые мои правила. Потому что я хочу красиво стареть.

Не хочу, будучи в почтенном возрасте, без конца болеть и беспокоить сына, я лучше сейчас послежу за собой.

Если Бог даст, то все мы встретим свою старость. Этого не избежать. Это продолжение осознанной жизни. Лучше уж я буду следить за собой, хотя многим кажется, что я маюсь ерундой", - отметила она.

Ранее 44-летняя Ляйля Султанкызы рассказала, как страдала от полноты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1993183-hochu-staret-krasivo-lyaylya-sultankyzy-rasskazala-o-svoih-pravilah-krasoty-i-zdorovya/