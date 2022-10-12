"Повезло парню, такую девушку завоевал": Аружан Джазильбекова поделилась фото с избранником

Аружан Джазильбекова. Фото: instagram.com/arujazz

Казахстанская актриса Ауржан Джазильбекова опубликовала новые фотографии со своим избранником в соцсети, снятые во время прогулки по Алматы. Подписчики умилились романтическим кадрам, передает NUR.KZ.

"Мое любимое занятие - находить в городе новые места для прогулок и… хранить их в секрете", - подписала Аружан новые фотографии, которые разместила на своей страничке в Instagram.

"Как же приятно видеть вас с такими фотками. Никогда ничем подобным не делились", "Повезло парню, сколько у тебя поклонников, думаю сто тысяч есть, а ты выбрала одного", "Терренкур? Тоже обожаю живописные места Алматы", "Повезло твоему парню, такую девушку завоевал", "Счастья вам, молодые люди", "Что? Нам нужно отписаться?", "Как же я рада за вас", - прокомментировали фото пользователи Казнета.

Напомним, Аружан Джазильбековой сделали предложение руки и сердца на заснеженном Кольсае.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1992253-povezlo-parnyu-takuyu-devushku-zavoeval-aruzhan-dzhazilbekova-podelilas-foto-s-izbrannikom/