"Барашек не тяжелый?": Асель Сагатова приняла участие в креативной фотосессии

Асель Сагатова. Фото: instagram.com/asselsagatova

Казахстанская актриса Асель Сагатова приняла участие в новой креативной фотосессии, снятой в степи. Снимок получил высокую оценку ее фолловеров, которые признались, что актриса прекрасна в любом образе, передает NUR.KZ.

Новый снимок Асель разместила в своем Instagram.

"Барашек. Степь. Я. Фотограф Дарья Дунич, фантазия и творческий энтузиазм которой не имеют границ", - подписала Асель фотографию.

На фото Асель стоит посреди степи и смотрит вдаль, на ней легкое платье с воланами молочного цвета и черная шляпа. Актриса держит на руках темного барашка.

"Как красиво, какая ты нежная", "Извините, но барашек крупноват, ягненочка бы или козленочка маленького, светленького! Но и без них вы, Асель, прекрасная и красивая!", "Очень красиво и вы стали моложе", "Шикарная", "Женщина, в которую влюблен", "Ты прекрасна в любом образе", "Барашек не тяжелый?" - отреагировали фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1991950-barashek-ne-tyazhelyy-asel-sagatova-prinyala-uchastie-v-kreativnoy-fotosessii/