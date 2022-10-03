"Она слишком горячая": новые снимки Клавы Коки ошарашили соцсеть

Клава Кока. Фото: instagram.com/klavacoca

Российская певица Клава Кока выложил серию новых фотографий в топе, подчеркивающем ее пышное декольте. Подписчики оказались очарованы горячими кадрами, передает NUR.KZ.

"Булочка с корицей", - кокетливо подписала Клава карусель новых фотографий на своей странице Instagram.

На кадрах она позирует в джинсах и кожаном модном топе, подчеркнувшем ее грудь.

Пользователи соцсети поспешили выразить свое восхищение музыкальной исполнительницей.

"Хочу попробовать эту булочку, но она слишком горяча", "Развела пожар!", "Горячо стало", "Нереально красивая", "Как всегда превосходная", "Эти фотки шикарны. Пойду закажу эти сережки, если остались. Тебе очень идет", "Безумно классный образ!", "Что за мадама!", "Этот образ. Очень красивая!", "Дайте "Оскар" этой богине", - прокомментировали подписчики Коки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1990825-ona-slishkom-goryachaya-novye-snimki-klavy-koki-osharashili-sotsset/