"Изящная женщина": Динара Сатжан в роскошном платье собрала комплименты в Сети

Динара Сатжан. Фото: instagram.com/dinarasatzhan

Отечественная телеведущая Динара Сатжан очаровала Казнет, появившись в роскошном вечернем платье. Подписчики отметили, что Динара блистательна и шикарна в этом наряде, передает NUR.KZ.

Динара опубликовала новое видео и мотивирующий пост в своем Instagram.

"После прочтения книги "Гормоны радости" я поняла одну простую вещь - можно приучить свой мозг вырабатывать эндорфины, серотонин, дофамин и окситоцин. Нужно просто понять, какой механизм запустит эти гормоны счастья.

Нужна настройка. Настроение, от слова настроить. А это уже в ваших руках. Настроился на позитив и весь день сложился удачно!" - отметила теледива.

"Очень красивая и нежная", "Блистательная", "Как всегда все безупречно. Женщина-мотиватор", "Шикарная девушка! Так держать!", "Супер! Прекрасно выглядите", "Высший пилотаж", "Эталон красоты", "Изящная женщина", - отреагировали подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1990800-izyaschnaya-zhenschina-dinara-satzhan-v-roskoshnom-plate-sobrala-komplimenty-v-seti/