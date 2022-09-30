"Магия модели": Адель Вейгель сразила наповал фолловеров чувственной фотосессией

Адель Вейгель. Фото: instagram.com/adelveigel

Участница шоу "Холостяк", модель Адель Вейгель взбудоражила Сеть жаркими снимками. Новую фотосессию девушки по достоинству оценили подписчики, назвав ее "богиней", передает NUR.KZ.

Звезда "Холостяка" и бывшая фаворитка Тимати активна в Instagram, девушка часто радует свою большую аудиторию новыми фотографиями. Число ее подписчиков в этой социальной сети составляет 1,3 млн человек.

"Эти фото сделаны полчаса назад и перекинуты мне по AirDrop от Инхо Ко (российский фешн-фотограф - прим. ред.). Без ретуши и длительного отбора. Если это не талант и магия, я не знаю что это", - отметила модель, опубликовав новые снимки в ленте.

"Тише", "Ну просто богиня", "Вау, аккуратнее, тут же сердечники есть", "Очень красивая", "Это талант, магия плюс невероятное обаяние и магнетизм модели", "Оператор кайфует", "Выглядишь сногсшибательно", "Это просто магия модели", - отреагировали ее поклонники.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1990404-magiya-modeli-adel-veygel-srazila-napoval-folloverov-chuvstvennoy-fotosessiey/