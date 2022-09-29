"Харизма все та же": танцующий Кумар Лукманов зарядил позитивом Казнет (видео)

Кумар Лукманов. Фото: instagram.com/kumar_lukmanov

Известный КВН-щик и актер Кумар Лукманов развеселил Казнет, станцевав под легендарный хит группы Modern Talking. Фанаты отметили, что ценят Кумара за талант и позитив, который он излучает, передает NUR.KZ.

Кумар Лукманов опубликовал новое видео на своей страничке в Instagram. Позитивный танец шоумена развеселил пользователей Казнета. Они отметили, что КВН-щик не потерял былой харизмы.

"Красавчик, всегда на позитиве", "Боже, сколько скрытых талантов, оказывается, у вас!", "Кума, хит 90-х в тему залетел, красава", "Мне захотелось танцевать", "Прям танцор диско", "Годы идут, а харизма все та же. Талант, одним словом", "Круто двигаешься, Кумар! Прям как на танцполе в Нью-Дели", "Требуем продолжения банкета", "Джимми", "Только я ждал вертуху или шпагат?", "Уважаемый мною человек", "Майкл Джексон отдыхает", - отметили подписчики.

Позже Кумар опубликовал свое фото и подписал его.

"Спасибо тебе, 42. Погнали дальше, 43", - отметил он.

Коллеги и фанаты поздравили юмориста с днем рождения и пожелали ему творческого вдохновения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1990228-harizma-vse-ta-zhe-tantsuyuschiy-kumar-lukmanov-zaryadil-pozitivom-kaznet-video/