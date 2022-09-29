"Нереальная девушка!": Альмира Турсын снялась в фотосессии, вдохновившись "старым" Алматы

Альмира Турсын. Фото: instagram.com/almiratursyn; instagram.com/adiyascamera

Казахстанская актриса Альмира Турсын, исполнительница роли "Томирис", снялась в осенней фотосессии. Она пояснила, что ее вдохновил "старый" Алматы, передает NUR.KZ.

Новые фото Альмира опубликовала в своем Instagram.

"Уже традиционно осенняя фотосессия. В этот раз, вдохновленные старой Алматушкой, возможно, 50-60-х годов (но это не точно), мы погуляли в сердце города, поэкспериментировали и поискали состояние "алма-атинской культурной интеллигенции", а еще немного побаловались и попробовали "районовские мотивы". Но нам так даже понравилось! Вот что получилось!" - написала актриса.

"Альмир, ты какая-то нереальная девушка! Шикарная!", "Получилось очень красиво!", "Как обычно, шикарная Альмира", "Красота во всем", "Блин, Альмира, вы такая красивая, смотрю, наслаждаюсь прям", - написали ей очарованные поклонники.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1990147-nerealnaya-devushka-almira-tursyn-snyalas-v-fotosessii-vdohnovivshis-starym-almaty/