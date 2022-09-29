Гвинет Пэлтроу снялась полностью обнаженной в честь своего 50-летия (18+)

Гвинет Пэлтроу. Фото: instagram.com/gwynethpaltrow

50-летняя американская актриса Гвинет Пэлтроу снялась обнаженной в честь своего юбилея. Ее тело во время фотосессии украсила лишь золотая краска, передает NUR.KZ.

Сексуальный кадр Гвинет опубликовала на своей странице в Instagram. Половину тела, которую она продемонстрировала на камеру, звезда покрыла слоем золотой краски, а часть груди закрыла рукой.

"50", - лаконично объявила она о поводе для откровенной фотосессии.

Пользователи соцсети остались в восторге от фото, отметив, что актриса совсем не выглядит на свой возраст.

"С днем рождения, Гвинет! Ты превратила 50 в новые 20!", "50 лет еще никогда не выглядели такими прекрасными", "Ты невероятная женщина", "Ты удивительна", "Ого! Хочу выглядеть так, когда мне исполнится 50", - восхищенно заявили поклонники Гвинет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1990141-gvinet-peltrou-snyalas-polnostyu-obnazhennoy-v-chest-svoego-50-letiya-18/