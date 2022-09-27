"Аж мурашки по коже": Клава Кока в алом платье с высоким разрезом свела с ума фанатов

Клава Кока. Фото: instagram.com/klavacoca

26-летняя российская певица Клава Кока очаровала своих фанатов романтическим образом. Артистка разместила в соцсети кадры, на которых запечатлена в струящемся алом платье, передает NUR.KZ.

Клава удивила поклонников невероятным преображением. Артистка появилась перед фанатами в роскошном атласном платье с высоким разрезом.

Блондинка в образе голливудской дивы свела с ума верных фолловеров, которые рассыпались в комплиментах.

Не удержались от комментариев и коллеги Клавы - Валерия, Севиль, Дима Масленников, Диана Мелисон и другие знаменитости.

"Красотка", "Очень красиво!", "Аж мурашки про коже", "Если спросят, что такое красота, я покажу им тебя", "Мать, да ты прекрасна", "Как с обложки какого-нибудь дорогущего трейлера", "Мать, я ослеп", "Икона", "Невероятная", "Тебе безумно идет красный", - оставили свои комментарии пользователи Сети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1989844-azh-murashki-po-kozhe-klava-koka-v-alom-plate-s-vysokim-razrezom-svela-s-uma-fanatov/