"Ангел в тюбетейке": отдыхающая в Таиланде Айжулдыз Адайбекова изумила фолловеров

Айжулдыз Адайбекова. Фото: instagram.com/aizhuldyz_adaibekova

Отечественная актриса и дизайнер Айжулдыз Адайбекова опубликовала фото из Таиланда. Девушка примерила на отдыхе тюбетейку и вызвала восторг фанатов своим нежным образом, передает NUR.KZ.

"Мне нравится все, что происходит прямо сейчас. Притягивай чудеса, детка. Все возможно", - отметила Айжулдыз в Instagram.

Подписчики выразили ей свое восхищение. Они заявили, что Айжулдыз достойна самых красивых комплиментов.

"Уау, просто супер", "Здесь должен быть миллион лайков такой красивой детке", "Выглядишь хрупко и беззащитно. Или это обманчивое впечатление?", "Такую как ты любой на руках будет носить", "Ангел в тюбетейке", "Вы настоящий пример того, кто благодаря любви к себе цветет и растет дальше", - гласят комментарии.

Напомним, весной прошлого года ставшая мамой Айжулдыз Адайбекова сообщила о разводе. Девушка рассказала, как свекровь захотела другую келин, когда она была беременна. Позже дочь известной актрисы Жанар Айжановой призналась, что простила мужа и пожелала ему удачи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1988933-angel-v-tyubeteyke-otdyhayuschaya-v-tailande-ayzhuldyz-adaybekova-izumila-folloverov/