"Черная пантера": звезда "Холостяка" поделилась жаркими снимками в Сети

Адель Вейгель. Фото: instagram.com/adelveigel

Звезда шоу "Холостяк" Адель Вейгель опубликовала новые фотографии в соцсети. Подписчики похвалили работу фотографа и модели. Они одарили девушку комплиментами, назвав "черной пантерой", передает NUR.KZ.

Та самая токсик", - отметила Адель, опубликовав в Instagram снимки из нового фотосета.

Эффектные фото девушки высоко оценили ее поклонники. Отметим, что в этой социальной сети у Адель 1,3 млн подписчиков.

"Огненная", "Безумно красивый токсик", "Статная, породистая, чистая", "Каждая как на обложку", "Красотка", "Отлично выглядишь", "Богиня", "Черная пантера", "Надо было глазки подчеркнуть, ведь они такие красивые, а на фото их почти незаметно", "Пушка ты", "Горячо", - отреагировали фолловеры.

Напомним, Адель Вейгель рассказала, что в юности ей не хватало денег. Девушка также поведала, как научилась любить себя.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1988904-chernaya-pantera-zvezda-holostyaka-podelilas-zharkimi-snimkami-v-seti/