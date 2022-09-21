"Даже продукты сексуально покупает": Мадина Садвакасова вызвала ажиотаж походом в магазин

Мадина Садвакасова. Фото: instagram.com/sadvakasovamadina

Казахстанская певица Мадина Садвакасова показала, как ходит в магазин за продуктами, и вызвала ажиотаж среди своих подписчиков. Они отметили, что певица "даже продукты сексуально покупает", передает NUR.KZ.

В своем Instagram артистка выложила видео, на котором она с улыбкой прогуливается по магазину в длинном платье с целью купить продукты. На лице у нее легкий макияж, волосы уложены легкими волнами, а в тележке певицы лежит сумка известного дорогого бренда.

"Кто у вас дома покупает продукты?" - обратилась она к подписчикам.

Вместо ответа на вопрос поклонники принялись комментировать внешний вид Мадины.

"Мадина даже продукты сексуально покупает", "Покупка продуктов в таком платье заставит всех сойти с ума и забыть о вещах, которые они должны купить", "Мы ходим сами, но не в таком праздничном платье", "Мы в таком платье идем на свадьбу", "Как прекрасны кызылординские девушки", - написали фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1988868-dazhe-produkty-seksualno-pokupaet-madina-sadvakasova-vyzvala-azhiotazh-pohodom-v-magazin-video/