"Роскошная": Зарина Алтынбаева в образе сакской царицы Томирис привела в восторг фанатов

Зарина Алтынбаева. Фото: instagram.com/zarina_altynbayeva

Казахстанская певица Зарина Алтынбаева представила своим поклонникам новый образ. Оперная дива в образе смелой и непокорной царицы Томирис получила в свой адрес массу комплиментов, передает NUR.KZ.

Зарина Алтынбаева отметила, что прекрасный образ - творение рук талантливого визажиста. Артистка была рада подобному перевоплощению.

"Мы с Даной-ханым сотворили такой потрясающий образ. Безмерно благодарна за предложение воплотить образ сакской царицы Томирис. Я с радостью согласилась на это, потому что мою дочь зовут Тамирис", - написала певица в Instagram.

Поклонники были щедры на комплименты.

"Образ - огонь", "Обалденно", "Вы здесь ультрасовременны", "Ух ты, прям трансформация", "Завораживающе прекрасна", "Великолепно! Настоящая Томирис", "Ваши красота и талант всегда восхищают, но здесь просто неимоверный восторг от образа", "Потрясающий образ", "Роскошная", - отреагировали фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1988634-roskoshnaya-zarina-altynbaeva-v-obraze-sakskoy-tsaritsy-tomiris-privela-v-vostorg-fanatov/