"Кайрат не ревнует?": Жулдыз Абдукаримова "пококетничала" с известным актером (видео)

Жулдыз Абдукаримова. Фото: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

Отечественная актриса Жулдыз Абдукаримова разместила шуточный ролик в соцсети, в котором снялась вместе с коллегой Куандыком Шакиржановым. Актеры своей игрой зарядили позитивом Казнет, передает NUR.KZ.

Жулдыз Абдукаримова и Куандык Шакиржанов развеселили своих подписчиков, заговорив голосами героев известного фильма "Ангел в тюбетейке" - Тайлака и Алтыншаш.

Жулдыз предложила Куандыку зайти к ней в гости, чтобы посмотреть вместе телевизор. Но актер заявил, что у него дома есть телевизор, и отказался от заманчивого предложения дамы.

"В каждом времени есть своя романтика. А вы с кем смотрите телевизор?" - прокомментировала актриса видео, которое опубликовала на своей страничке в Instagram.

"Прекрасные артисты", "Так идут вам эти роли", "Жулдыз, ты большая актриса", "Кайрат не ревнует?", "Куандык ага всегда искренне играет свои роли, Жулдыз тоже очень талантлива", "А я Кайрата Нуртаса жду, думаю, когда он появится", "Интрига", - отметили подписчики.

Немногим ранее жена певца Кайрата Нуртаса рассказала, что занята новым проектом, съемки которого проходят в ауле. Актриса отметила, что наслаждается чистым воздухом и натуральными продуктами, но скучает по своим детям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1988223-kayrat-ne-revnuet-zhuldyz-abdukarimova-pokoketnichala-s-izvestnym-akterom-video/