"Как в кино": Чингиз Капин поделился новой фотосессией, снятой в степи

Чингиз Капин. Фото: instagram.com/chingizkapin

Отечественный актер театра и кино Чингиз Капин поделился в соцсети новой фотосессией, снятой на природе. Фанаты отметили отличную работу фотографа и модели, передает NUR.KZ.

Новый фотосет актер опубликовал в Instagram. Он попросил подписчиков выбрать наиболее удачный кадр.

"Помогите выбрать. Просто в один день мы взяли и уехали из города с фотографом Аленой Глаголевой, получилось то, что есть сейчас. Чингиз, который любит природу. Родную землю. Степь. Горы. Полынь. И даже колючки!" - подписал снимки Чингиз.

"Как в кино, красиво так", "Отличная работа", "Красавчик", "Что за тигр этот лев!", "Чингиз, мне кажется это взаимно. Земля, степь, горы, полынь и даже колючки любят вас, понимают вас и принимают вас. Иначе не случилось бы этих пронзительных глаз", "Все супер, но первое фото. Вы как будто совсем близко, глаза в глаза", - отметили пользователи Сети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1988153-kak-v-kino-chingiz-kapin-podelilsya-novoy-fotosessiey-snyatoy-v-stepi/