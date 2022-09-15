63-летняя модель Лесли Максвелл восхитила поклонников прекрасной фигурой

Лесли Максвелл. Фото: instagram.com/lesleymaxwell.fitness

63-летняя фитнес-модель Лесли Максвелл восхищает пользователей соцсети своей фигурой. Женщина имеет уже взрослую внучку, но при первой встрече люди и не подозревают, что перед ними бабушка - настолько хорошо она выглядит, передает NUR.KZ.

В Instagram на аккаунт Лесли подписаны более 100 тысяч человек. Они оставляют под фотографиями модель тысячи "лайков" и море восторженных комментариях.

А сама Максвелл с удовольствием демонстрирует на снимках свою фигуру и кубики на прессе, делясь секретами красоты.

"Оставаться здоровыми и стройными - это то, что всегда зависит от нас самих. Наше удивительное тело всегда реагирует на чистую питательную еду и эффективные тренировки. Я настоятельно рекомендую тренироваться с весом и всегда есть чистую пищу с достаточным количеством белка. Следите за своим удивительным телом, потому что оно единственное, что у нас есть", - советует Лесли.

"Отлично выглядишь", "Совершенная красота", "Ты очаровательна", "Выглядит фантастично, ты в отличной форме", - делятся своей реакцией на ее снимки фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1987922-63-letnyaya-model-lesli-maksvell-voshitila-poklonnikov-prekrasnoy-figuroy/