"У вас животик?": Ольгу Бузову заподозрили в беременности

Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86

Телеведущая Ольга Бузова продемонстрировала новый вечерний аутфит. Фанаты осыпали ее восторженными отзывами, а некоторые решили, что она беременна, передает NUR.KZ.

"Лучше сделать и не жалеть. Пусть все мечты сбываются", - подписала Ольга видео, которое опубликовала на своей страничке в Instagram.

"Летящей походкой ты вышла из дома, это о тебе, моя девочка!", "Миленькая без мейка", "Олечка! Какая же обворожительная! Свободная, красивая, независимая, умница!", "Молодец, Ольга, все правильно делаешь. Жизнь одна, и мечты должны исполняться", - отреагировали фолловеры.

Однако некоторые решили, что теледива беременна, а кое-кто заявил, что Ольга изменилась.

"Беременна? Вай", "Кто ей делает прически? Это вообще треш!", "Она же беременна", "У вас животик?", "Олечка, что сделала с лицом? Совсем не ты. Такое милое, красивое личико было", "Почему у нее такой животик? Она беременна?", "Что с лицом? Отеки", "Ольгу осы покусали?", "Потолстела сильно в лице и животе", - отметили комментаторы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1987886-u-vas-zhivotik-olgu-buzovu-zapodozrili-v-beremennosti/