"Голливудские звезды отдыхают": Балжан Бидаш покорила фанатов новой фотосессией

Балжан Бидаш. Фото: instagram.com/bidash_official

Экс-солистка "КешYOU" Балжан Бидаш поделилась новой фотосессией в соцсети. Фанаты остались в восторге от ее аутфита и назвали ее "стилягой" и "куколкой", передает NUR.KZ.

Нежный наряд Балжан пришелся по душе ее фолловерам. Розовый пиджак, белая футболка, юбка-карандаш и босоножки на шпильке - образ артистки получился очень выразительным. Светлая сумочка от Prada, массивные серьги и солнцезащитные очки дополнили аутфит.

Новой фотосессией Балжан поделилась в Instagram и получила в свой адрес массу комплиментов. Фанаты отметили, что супруга шоумена Жахана Утаргалиева выглядит безупречно.

"Так прекрасно выглядите, принцесса", "Стиляга", "Красавица", "Шикарная", "Куколка", "Вы такая красивая, голливудские звезды отдыхают", "Мне так нравится ваш пиджак", "Такая красивая и молодая, интересно, чья жена?" - отметили ее подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1987646-gollivudskie-zvezdy-otdyhayut-balzhan-bidash-pokorila-fanatov-novoy-fotosessiey/