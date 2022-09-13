"Сногсшибательная": Жамиля Серкебаева очаровала Казнет сценическим образом

Жамиля Серкебаева. Фото: instagram.com/jamilya_serkebaeva_violin

Известная казахстанская скрипачка Жамиля Серкебаева примерила оригинальный сценический образ и вызвала восторг фанатов. Они назвали артистку восхитительной и сногсшибательной, передает NUR.KZ.

"Пять минут до выхода на сцену", - написала Жамиля Серкебаева в своем Instagram.

Сценический образ знаменитости был высоко оценен поклонниками. Для выступления Жамиля выбрала эффектное нежно-голубое платье со шлейфом. Изюминку образу придало массивное украшение на шее в национальном стиле.

Подписчики рассыпались в комплиментах.

"Восхитительная! Браво!", "Шикарная Жамиля!", "Сногсшибательная", - отметили они.

Надо отметить, что артистка выглядит потрясающе не только на сцене. Для прогулки по городу Жамиля выбрала удобный наряд в светлых тонах и оригинальную шляпу.

"Пора улетающих птиц", - отметила она.

"Шикарно выглядишь", "Какая шляпа!" - восхитились фолловеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1987477-snogsshibatelnaya-zhamilya-serkebaeva-ocharovala-kaznet-stsenicheskim-obrazom/