"Прекрасная леди": жена Али Окапова в национальном наряде и украшениях очаровала Казнет (фото)

Акерке Буркитбай. Фото: instagram.com/akerkeburkitbay

Акерке Буркитбай, супруга Али Окапова, очаровала своих подписчиков, выложив свою фотографию в национальном наряде и украшениях, передает NUR.KZ.

Новый снимок Акерке опубликовала в своем Instagram, спросив подписчиков о красивых пословицах или строчках из песен о казахских девушках.

В ответ поклонники принялись писать девушке комплименты.

"Пусть язык убережет от сглаза, очень красивая девушка", "Прекрасная леди", "Меня удивляют казахские девушки, какая красота, Акерке", "Вау, какая красивая", "Слов нет перед казахскими девушками. Прекрасно", "Казахские девушки - самые красивые в мире", - прокомментировали пользователи соцсети.

Напомним, ранее Роза Рымбаева рассказала об отношениях с невесткой. По словам артистки, они прекрасно ладят и всегда находят общие темы для разговора, поскольку являются творческими людьми.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1987335-prekrasnaya-ledi-zhena-ali-okapova-v-natsionalnom-naryade-i-ukrasheniyah-ocharovala-kaznet-foto/