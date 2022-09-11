Белла Хадид снялась в бикини и без макияжа во время отдыха

Белла Хадид. Фото: instagram.com/bellahadid

Американская супермодель Белла Хадид порадовала поклонников фотографиями без отдыха. На опубликованных в Instagram снимках модель позировала в бикини и без макияжа.

На опубликованных фото Белла предстала в купальнике с разноцветным принтом, который состоял из топа с треугольными чашечками и трусов с завязками на бедрах.

При этом, судя по всему, манекенщица решила отдохнуть и от косметики - на снимках девушка позирует совсем без косметики.

Ее подписчиков привела в восторг, в первую очередь, фигура модели. В комментариях они осыпают Хадид комплиментами, отмечая, что та в потрясающей форме.

"Тело моей мечты!", "Королева", "Потрясающе", "Окей-окей, мы поняли, что у тебя идеальные талия и живот", "Богиня", - пишут комментаторы.

Отметим, что всего за сутки пост набрал более 1,8 млн лайков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1986758-bella-hadid-snyalas-v-bikini-i-bez-makiyazha-vo-vremya-otdyha/