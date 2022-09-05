"Невероятная красавица": Анастасия Решетова в купальнике на фоне природы потрясла фанатов (фото)

Анастасия Решетова. Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova

Российская модель Анастасия Решетова опубликовала свое фото в купальнике на фоне дикой природы Швейцарии, чем очень впечатлила поклонников, передает NUR.KZ.

Судя по локации в Instagram, бывшая возлюбленная Тимати отправилась в Швейцарию, где сфотографировалась на фоне гор. На кадре модель купается в озере в открытом купальнике.

"Если ты хочешь увидеть радугу, ты должен научиться любить дождь", - пофилософствовала она.

Фанаты отметили красоту модели и природы, на фоне которой она сфотографировалась.

"Боже, как красиво", "Ого, невероятная красота!", "Это просто как с другой планеты, очень красиво", "Русалочка", "Невероятная красавица", "Божественно", - прокомментировали они.

А некоторые упрекнули Настю из-за ее купальника.

"Тебя тоже не понять, то раздеваешься, то про ислам говоришь", "Зачем вы так пропагандируете мусульманство?" - высказались пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1986251-neveroyatnaya-krasavitsa-anastasiya-reshetova-v-kupalnike-na-fone-prirody-potryasla-fanatov-foto/