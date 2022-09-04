"Стальной пресс": юзеры восхитились фигурой 44-летней Шерзингер в бикини

Николь Шерзингер. Фото: instagram.com/nicolescherzinger

44-летняя певица Николь Шерзингер показала фото с отдыха и удивила фанатов. Подписчики солистки The Pussycat Dolls отметили, что она находится в замечательной форме для своего возраста.

В своем Instagram Николь показала фигуру в бикини – она выложила серию фото с занятий сапбордингом.

На фото Шерзингер позирует в раздельном голубом купальнике, стоя на доске для серфинга с веслом в руках. Дополнила свой образ звезда пляжным парео с пестрым принтом и солнцезащитными очками.

"Меньше беспокойся. Больше греби", – написала Шерзингер под публикацией.

Фанаты пришли в восторг от новых фото солистки The Pussycat Dolls – некоторые удивились, как ей удается поддерживать такую форму в 44 года.

"Я бы душу продал за такой пресс", "Что за женщина? Такой стальной пресс! Она не стареет, ребята", "Выглядишь потрясающе", – писали они.

Стоит отметить, что в Instagram Николь часто выкладывает различные видео с тренировок, причем певица увлекается разными видами спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1985906-stalnoy-press-yuzery-voshitilis-figuroy-44-letney-sherzinger-v-bikini/