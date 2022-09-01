Бибигуль Актан показала фото из школьного альбома

Бибигуль Актан. Фото: instagram.com/bibigul_aktan_s

Актриса Бибигуль Актан поздравила своих подписчиков с Днем знаний. Она также поделилась редким архивным фото и показала, какой была в начальной школе, передает NUR.KZ.

В сторис своего Instagram актриса разместила старое фото. На нем малышка Бибигуль запечатлена прилежно сидящей за партой в классе.

На девочке белая водолазка и темный жилет, взор ее устремлен вдаль. Актрису легко узнать по большим карим глазам - с годами они не утратили своего очарования и чистоты.

"С 1 сентября!" - лаконично подписала Бибигуль старый снимок.

Бибигуль Актан. Фото: instagram.com/bibigul_aktan_s

Мы писали также, что Бибигуль Актан очаровала своих фанатов, запечатлевшись верхом на лошади в море. Актриса не так давно отдохнула в Ливане, показав кадры из солнечного Бейрута.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1985762-bibigul-aktan-pokazala-foto-iz-shkolnogo-alboma/