"Сногсшибательная женщина": сыгравшая Кесем турецкая актриса блеснула фигурой в купальнике

Нургюль Ешилчай. Фото: instagram.com/nurgulyesilcayy

Популярная турецкая актриса Нургюль Ешилчай, известная по сериалу "Великолепный век. Империя Кесем", отлично отдохнула на море. Она похвасталась стройной фигурой, примерив разные купальники, передает NUR.KZ.

В Instagram у Нургюль Ешилчай 2,5 млн подписчиков. Однако звезда турецких сериалов не слишком активна в соцсети, ее редкие публикации радуют поклонников со всего мира.

46-летняя актриса разместила фотографии с отдыха на море, куда отправилась не одна. Нургюль может дать фору молодым красавицам, заверили ее фанаты, осыпав ее комплиментами.

"Великолепная", "Какая красивая женщина, какой вы прекрасный человек", "Сногсшибательная женщина", "Браво тому, кто сделал такие замечательные снимки", "Моя самая любимая турецкая актриса", - отреагировали они на фото.

Нургюль Ешилчай запомнилась казахстанскому зрителю по блестяще сыгранным ролям в сериалах "Вдребезги", "Любовь и наказание", "Великолепный век. Империя Кесем".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1985656-snogsshibatelnaya-zhenschina-sygravshaya-kesem-turetskaya-aktrisa-blesnula-figuroy-v-kupalnike/