"Лицо ангела": Анастасия Квитко похвасталась пышной грудью в топе-корсете

Анастасия Квитко. Фото: instagram.com/anastasiya_kvitko

Российская модель Анастасия Квитко запечатлелась у озера Комо в Италии. Однако внимание ее фанатов больше привлек не пейзаж, а пышные формы 27-летней инстадивы.

Анастасия примерила топ-корсет цвета корицы, который подчеркнул ее объемную грудь и тонкую талию. Белокурая модель продемонстрировала широкие бедра и стройные ноги, облачившись в светлую юбку на запахе.

Запечатлевшаяся на фоне озера Комо девушка получила массу комплиментов в свой адрес.

Поклонники воспели ее красоту на разных языках мира. Отметим, что в Instagram у "русской Ким Кардашьян" 12,3 млн подписчиков.

"Вечная красота", "Моя новая любимая картинка", "На всех снимках ты очаровательна и прекрасна", "Лицо ангела", "Оглушительно", "Ты выглядишь совершенно сногсшибательно", "Безупречная королева", - написали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1985169-litso-angela-anastasiya-kvitko-pohvastalas-pyshnoy-grudyu-v-tope-korsete/