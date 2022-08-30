Пенелопа Крус в латексном боди снялась для обложки модного журнала

Пенелопа Крус. Фото: Stephane Cardinale - Corbis/Contributor/Getty Images

Известная актриса испанского происхождения Пенелопа Крус снялась для обложки Vogue Espana. 48-летняя звезда стала героиней сентябрьского номера.

Крус выложила снимок в своем официальном Instagram. На обложке издания актриса предстала в латексном боди от японского бренда Atsuko Kudo, кардигане и украшениях Chanel.

Звезда продемонстрировала фигуру - многие удивились, как ей удается поддерживать себя в такой великолепной форме.

Также на страничке Крус появилась еще одна фотография, сделанная для сентябрьского номера Vouge. На этом снимке актриса предстала в коротких шортах и топе оранжевого цвета.

"Дива", "Вау", "Эффектно", "Очень красивая", "Великолепный кадр", "Красивая девочка Пенелопа", - писали восторженные фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1984968-penelopa-krus-v-lateksnom-bodi-snyalas-dlya-oblozhki-modnogo-zhurnala/