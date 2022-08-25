Мадине Садвакасовой в саукеле "уятмены" припомнили пляжные фото

Мадина Садвакасова. Фото: instagram.com/sadvakasovamadina

Казахстанская певица Мадина Садвакасова восхитила своих поклонников, примерив национальный наряд. Артистка в саукеле получила массу восторженных отзывов, однако не остались в стороне и критикующие, передает NUR.KZ.

Мадина Садвакасова разместила видеоролик в Instagram. На кадрах она грациозно идет в вечернем платье и неожиданно меняет его на красивый национальный наряд.

"Сладкая женщина", "Кызылординские девушки красивые", "Вау, супер", "Шикарна", "Саукеле такое же красивое, как вы сами", "Безупречно", "Ну что за походка!" - отреагировали поклонники.

Певица поделилась еще одним видео в наряде невесты.

"У того, кто скажет, что в таком наряде было бы отлично ходить каждый день, сбудется заветное желание", - написала она.

Мадина вновь собрала комплименты, однако не обошлось без "ложки дегтя".

"Перестань, дорогая, то в купальнике фото выставляешь, то в национальном выходишь", "Думаешь, что все забыли твои фото в купальнике? Снова и снова ставишь видео в национальном наряде. Не трудись, не забудем никогда эти фото", - написали критики.

Напомним, Мадина Садвакасова в купальнике на отдыхе в Абу-Даби вызвала осуждение подписчиков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1984714-madine-sadvakasovoy-v-saukele-uyatmeny-pripomnili-plyazhnye-foto/