"Лапушки какие": звезда "Уральских пельменей" показала видео с подросшей дочерью

Илана Юрьева с дочерью. Фото: instagram.com/ilana7788

Звезда шоу "Уральские пельмени" Илана Юрьева умилила Сеть кадрами с подросшей дочерью. Фанаты выразили уверенность, что девочка вырастет такой же красавицей, как и ее мама, передает NUR.KZ.

Илана поделилась видео, которое было снято во время отдыха на море. На кадрах, опубликованных в Instagram, мать и дочь в белых махровых халатах, держась за руки босыми выходят на балкон, чтобы полюбоваться морем.

Волосы Иланы и ее малышки красиво развеваются на ветру, что придает кадрам романтики.

Фанаты отметили, что мать и дочь очень похожи. Умиленные кадрами они оставили множество комментариев.

"Девочки, вы нереальные красотки!", "Как же мило", "Мамина копия", "Красотули две", "Лапушки какие", "В Крыму?", "Принцессы", "Волосы - огонь", - оставили они свои отзывы под видео.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1984004-lapushki-kakie-zvezda-uralskih-pelmeney-pokazala-video-s-podrosshey-docheryu/