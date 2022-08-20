Бывшая возлюбленная Маска захотела сделать операцию ради ушей эльфа

Граймс. Фото: Taylor Hill/Getty Images

Экс-возлюбленная Илона Маска, канадская певица Граймс (настоящее имя Клэр Буше), намерена сделать себе уши эльфа. Ради этого знаменитость готова прибегнуть к хирургическому вмешательству.

О своем желании быть похожей на сказочное существо Граймс написала в своем Twitter.

"Кто-нибудь делал операцию ушей как у эльфа с хорошим результатом? Я боюсь, что ушной хрящ заживает непросто. Мне, как музыканту, эта операция кажется рискованной, но я хотела этого всю свою жизнь. Интересуюсь опытом людей!" - написала артистка.

Стоит отметить, что Граймс уже не раз примеряла на себя образ эльфа в своих фотосессиях.

Подписчики высказали свое мнение о подобного рода операциях. В комментариях на пост Граймс откликнулся и сам Илон Маск.

Бизнесмен рекомендовал бывшей возлюбленной отказаться от этой идеи. По словам Маска, недостатки такой операции превышают преимущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1983728-byvshaya-vozlyublennaya-maska-zahotela-sdelat-operatsiyu-radi-ushey-elfa/