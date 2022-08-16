"Настоящая Русалка": "фаворитка султана Сулеймана" щегольнула фигурой в бикини

Джансу Дере. Фото: instagram.com/cansudere

41-летняя турецкая фотомодель и актриса Джансу Дере, сыгравшая роль Фирузе-хатун в сериале "Великолепный век", щегольнула фигурой в бикини. Поклонники назвали ее "настоящей Русалкой", передает NUR.KZ.

Джансу Дере в образе Фирузе-хатун сыграла соперницу Хюррем-султан. Ее красоту и ум высоко оценил султан Сулейман, однако фаворитка оказалась вражеской лазутчицей.

Профессиональная игра Джансу в сериале "Великолепный век" увеличила ее армию поклонников. Фанаты отмечают, что актриса превосходно справилась со своими ролями и в других сериалах, таких как "Неверный", "Сыла. Возвращение домой", "Ферхат и Ширин".

Под ее фото в бикини, опубликованное в Instagram, фолловеры оставили многочисленные отзывы, пожелав актрисе хорошего отдыха.

"Ты прекрасна и великолепна", "Настоящая Русалка", "Такая замечательная и харизматичная", "Я так влюблен", "Мне не хватает слов, когда говорю о тебе", "Ты лекарство души, которое мы получаем благодаря твоей улыбке", "Самая красивая женщина Турции", "Просто нет слов, пусть говорит фото", - гласят комментарии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1983366-nastoyaschaya-rusalka-favoritka-sultana-suleymana-schegolnula-figuroy-v-bikini/