"Теряю контроль": самая горячая звезда Болливуда взволновала Сеть глубоким декольте

Малаика Арора. Фото: instagram.com/malaikaaroraofficial

Одна из самых сексуальных актрис Болливуда Малаика Арора взволновала подписчиков, примерив платье с глубоким декольте. 48-летнюю кинодиву забросали комплиментами фанаты со всего мира, передает NUR.KZ.

Малаика Арора является также известной телеведущей, танцовщицей и виджеем. В Instagram у нее 16 миллионов подписчиков из разных стран. Ни одна ее публикация не остается незамеченной. Малаика часто демонстрирует отличную форму, которую сохраняет благодаря йоге и спорту.

В этот раз актриса сверкнула соблазнительной грудью в вечернем платье с глубоким декольте и высоким разрезом. Кинозвезда собрала восторженные отзывы.

"Это платье создано для тебя. Выглядишь в нем сногсшибательно", "Как жарко", "Теряю контроль", "Никто не сравнится с тобой, ты прекрасна и внешне, и душой", "Великолепная", - отреагировали фолловеры.

Отметим, что Малаика имеет молодого бойфренда, который младше нее на 11 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1983342-teryayu-kontrol-samaya-goryachaya-zvezda-bollivuda-vzvolnovala-set-glubokim-dekolte/