"Натуральная красота": Акбота Сейтмагамбет в летящем мини-платье очаровала Сеть

Акбота Сейтмагамбет. Фото: instagram.com/akbotanurabaykyzy

Казахстанская актриса и певица Акбота Сейтмагамбет очаровала подписчиков в соцсети своим новым видео. Артистка прогулялась по берегу озера в легком мини-платье, продемонстрировав стройные ноги, передает NUR.KZ.

Акбота Сейтмагамбет - одна из любимиц пользователей Казнета. Фанаты никогда не скупятся на комплименты в ее адрес, желая разведенной молодой маме поскорее найти свою половинку. Экс-солистка КешYOU и в этот раз не осталась без лестных эпитетов.

Акбота в летящем белом мини-платье впечатлила подписчиков.

"Волшебные моменты, наполненные чувствами", - написала артистка в Instagram.

Кое-кто предположил, что Акбота влюблена.

"Какая же ты красивая, прямо "Мисс Азия", "Не скажешь, что родила двоих детей, как юная девочка", "Могу сказать, что Акбота - самая красивая актриса в Казахстане, натуральная красота, никаких операций не делала", "От любви голова кружится?" - прокомментировали видео пользователи Сети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1983326-naturalnaya-krasota-akbota-seytmagambet-v-letyaschem-mini-plate-ocharovala-set/