"Огнетушитель несите": горячий танец Say Mo высоко оценили фанаты (видео)

Say Mo. Фото: instagram.com/say_mo__

Отечественная рэп-исполнительница Say Mo восхитила фанатов, исполнив на камеру горячий танец. Фолловеры отметили, что хореографические способности артистки произвели на них впечатление, передает NUR.KZ.

"Немного танцев", - написала Say Mo в Instagram, опубликовав новое видео.

Девушка станцевала тверк в эффектном мини-платье. Исполнительницу щедро одарили лестными отзывами. А некоторые попросили Молдир научить их так зажигательно танцевать.

"Ого, я залипла", "Ты лучшая", "Огнетушитель несите", "Идеально", "Самая-самая", "Попа как орех, так и просится на грех", "От этой попы можно сойти с ума", "Интересные движения", "Научи меня", "Уау, огонь!", "Закрывайте тренд, лучше не будет", "Так танцевать - это искусство", "Моля, это потолок уже!" - отреагировали фанаты.

Напомним, Say Mo восхитила фанатов первым треком на казахском языке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1983152-ognetushitel-nesite-goryachiy-tanets-say-mo-vysoko-otsenili-fanaty-video/