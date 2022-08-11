"Ах, какой красавчик!": Димаш Кудайберген в образе рыцаря привел в восторг поклонниц (фото)

Димаш Кудайберген. Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Казахстанский певец Дима Кудайберген примерил образ рыцаря с мечом. Поклонницы из разных стран пришли в восторг от его снимков, передает NUR.KZ.

В своем Instagram певец опубликовал серию снимков, на которых он позирует в образе рыцаря в соответствующем одеянии и с мечом в руке.

Поклонницы оценили необычные кадры музыкального исполнителя.

"Очень красивая фотосессия! Нравится очень!", "Мужественный и прекрасный", "Рыцарь мечты!", "Прекрасный принц!", "Фотографии - бомба! Димаш, а можно еще и селфи впридачу", "Пакуем чемоданы в Казахстан", "Какой образ! Вам очень идет!", "Ах, какой красавчик!" - прокомментировали пользовательницы соцсети.

Напомним, ранее стало известно, что Димаш Кудайберген впервые выступит с сольным концертом в Алматы в сентябре этого года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1982721-ah-kakoy-krasavchik-dimash-kudaybergen-v-obraze-rytsarya-privel-v-vostorg-poklonnits-foto/