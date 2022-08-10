"Очень атмосферное фото": Максим Галкин показал снимок 20-летней давности с Аллой Пугачевой

Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: instagram.com/maxgalkinru

Российский шоумен Максим Галкин показал подписчикам фото, сделанное около 20 лет назад. На снимке молодой юморист с Аллой Пугачевой, стоящей за его спиной, передает NUR.KZ.

Фотографию Максим выложил в своем аккаунте в Instagram.

"Лет 20 этой фотографии, ее сделал известный литовский фотограф (имя сейчас выпало из головы, простите). Вот так он нас увидел. На пару дней отъехал, а уже скучаю", - написал он.

Пользователи соцсети отреагировали на архивный снимок.

"За мужем. Хорошее фото", "Два таланта. Успехов и здоровья", "Какое счастье найти свою половинку. Любви вам, мира, счастья, добра", "Вы прекрасны! В вас все! Нежность, любовь и уважение друг ко другу!", "Очень атмосферное фото!", "Как же я люблю вашу с Аллой любовь. Счастья вашей семье!" - прокомментировали поклонники пары.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1982572-ochen-atmosfernoe-foto-maksim-galkin-pokazal-snimok-20-letney-davnosti-s-alloy-pugachevoy-foto/