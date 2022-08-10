"Очень атмосферное фото": Максим Галкин показал снимок 20-летней давности с Аллой Пугачевой
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Российский шоумен Максим Галкин показал подписчикам фото, сделанное около 20 лет назад. На снимке молодой юморист с Аллой Пугачевой, стоящей за его спиной, передает NUR.KZ.
Фотографию Максим выложил в своем аккаунте в Instagram.
"Лет 20 этой фотографии, ее сделал известный литовский фотограф (имя сейчас выпало из головы, простите). Вот так он нас увидел. На пару дней отъехал, а уже скучаю", - написал он.
Пользователи соцсети отреагировали на архивный снимок.
"За мужем. Хорошее фото", "Два таланта. Успехов и здоровья", "Какое счастье найти свою половинку. Любви вам, мира, счастья, добра", "Вы прекрасны! В вас все! Нежность, любовь и уважение друг ко другу!", "Очень атмосферное фото!", "Как же я люблю вашу с Аллой любовь. Счастья вашей семье!" - прокомментировали поклонники пары.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1982572-ochen-atmosfernoe-foto-maksim-galkin-pokazal-snimok-20-letney-davnosti-s-alloy-pugachevoy-foto/