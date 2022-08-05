"Вы прям Хюррем-султан настоящая": Асель Аскар кардинально сменила имидж (фото)

Асель Аскар. Фото: instagram.com/assel.askar

Казахстанская актриса Асель Аскар решилась на кардинальное преображение. После того, как она предстала в новом образе перед подписчиками, те назвали ее Хюррем-султан, передает NUR.KZ.

"Ну как? Встречайте "рыжую бестию". Мне очень понравилось. Каждые 3-4 года у меня кардинальное преображение. Мне хочется новых эмоций, ощущений.

Я нарочно выхожу из зоны комфорта и знакомлюсь с собой заново. И каждый раз я влюбляюсь в себя как в первый раз. Жизнь так коротка. Надо ценить молодость и красоту. А когда еще экспериментировать, если не сейчас?! Дерзко?" - написала Асель в своем Instagram.

"Ожидали большего, но цвет - огонь, волосы, как у Хюррем султан", "Вы прям Хюррем-султан настоящая", "Такой неописуемо красивый цвет, просто нереальный", "Красивый цвет получился и вам к лицу. Выглядите статнее", "Ариэль", - прокомментировали преображение актрисы ее поклонники.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1981863-vy-pryam-hyurrem-sultan-nastoyaschaya-asel-askar-kardinalno-smenila-imidzh-foto/