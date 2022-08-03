"Изумительная женщина": 57-летняя актриса показала фигуру в бикини и восхитила фанатов

Элизабет Херли. Фото: instagram.com/elizabethhurley1

57-летняя модель и актриса Элизабет Херли показала свою фигуру в бикини во время отдыха на море. Фанаты звезды пришли в восторг от формы актрисы.

Видео появилось в официальном Instagram Херли.

"Ненавидите ли вы людей, которые суетятся, заходя в холодную воду?" – написала модель под постом.

Она предстала перед камерой с распущенными волосами и в раздельном купальнике голубого цвета на завязках в виде золотистых цепей. При этом знаменитость дополнила образ солнцезащитными очками.

На последующих кадрах в видео она запечатлена погружающейся в воду.

Поклонники актрисы осыпали ее комплиментами, попросив открыть секрет, как ей удается сохранять форму.

Поклонники актрисы осыпали ее комплментами, попросив открыть секрет, как ей удается сохранять форму.ть?", "Какая ты чудесная", "Тело мечты", – писали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1981510-izumitelnaya-zhenschina-57-letnyaya-aktrisa-pokazala-figuru-v-bikini-i-voshitila-fanatov/