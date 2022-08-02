140-килограммовая модель очаровала поклонников своими формами

Оливия Мессина. Фото: instagram.com/oliviasworld95

27-летняя plus-size модель из Торонто Оливия Мессина

Аккаунт Оливии в Instagram насчитывает почти 300 тысяч подписчиков. Девушка, которая весит 140 килограммов, открыто демонстрирует свое тело в откровенных нарядах, а всем хейтерам прямо заявляет, что не собирается худеть.

Такими фотографиями Мессина пропагандирует любовь к себе вне зависимости от цифры на весах.

Подобная уверенность в себе и харизма девушки не оставляет равнодушными ее поклонников.

"Абсолютно феноменальная красавица, великолепно выглядящая в белом", "Ваша грудь очень красива, я так сильно люблю вашу грудь", "Великолепная", "Очень милый вид", "Прекрасная фигура, дорогая", - комментируют ее снимки пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1981346-140-kilogrammovaya-model-ocharovala-poklonnikov-svoimi-formami/