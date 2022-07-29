"Мозги тебе дать?": модель из Таджикистана разозлила соцсети провокационным фото

Дина Саева. Фото: instagram.com/senoritasaeva

Модель из Таджикистана Дина Саева разозлила соцсети провокационным фото. Пользователи Сети предложили "скинуться на одежду и на лечение" для нее, передает NUR.KZ.

Мадина Басаева, известная как Дина Саева, ранее очаровала соцсети откровенными фото.

На этот раз блогерша выложила новый снимок, который возмутил ее подписчиков. Особенность фотографии заключалась в том, что по ней из-за позы девушки было непонятно, есть ли на Саевой что-либо из одежды или нет.

"Помогите, нечего надеть", - таким комментарием Дина решила усилить провокацию.

Подписчики блогерши поспешили высказать ей своей возмущение.

"Зачем позоришь себя, до такого уровня спустилась. Квартира есть, деньги есть. Зачем такие фото ставить", "Скинемся на одежду и заодно на лечение?", "Куда катится мир", "Мозги тебе дать?", "Стыдно смотреть", "Ребята, ну давайте уже скинемся ей на одежду", "Так ходи, и так без разницы, ты одета или раздета", - заявили они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1980890-mozgi-tebe-dat-model-iz-tadzhikistana-razozlila-sotsseti-provokatsionnym-foto/