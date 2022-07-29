"Самая красивая девушка!": Рано Умарова свела с ума фанатов пляжными кадрами в купальнике (видео)

Рано Умарова. Фото: instagram.com/ranosha_umarova

Казахстанская певица Рано Умарова выложила короткое видео, снятое на пляже, и свела с ума своих фанатов, которые принялись наперебой писать ей горячие комплименты, передает NUR.KZ.

Видео, на котором она позирует в голубом бикини, появилось в Instagram артистки.

Женственная фигура Рано не оставила равнодушными ее поклонников, которые принялись состязаться в сочинении лестных эпитетов.

"Супермалышка, моя Раноша", "Ты великолепна, Рано", "Тот самый момент, когда ты даже скромно, но сногсшибательно прошла! Афродита!", "Раноша, ты наша сама лучшая актриса, певица мира. Мы хотим, чтобы ты больше в фильмах снималась, больше клипов, мы любим тебя как самую лучшую подругу", "Самая красивая девушка! Из хороший семьи! Замечательная мама и певица!" - прокомментировали кадры пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1980775-samaya-krasivaya-devushka-rano-umarova-svela-s-uma-fanatov-plyazhnymi-kadrami-v-kupalnike-video/